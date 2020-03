L'inno di Mameli e musica dai balconi per scacciare la paura

Passerà alla storia questa serata di venerdì 13 marzo 2020 come la serata in cui gli italiani, reclusi per ragioni di salute pubblica in casa, hanno deciso si tirare fuori l'orgoglio nazionale nell'ora più buia.Da Milano a Roma, passando per la nostra amata Bari (bello il video girato dallo scozzese Jake Barnes in via Crispi), fino a Giovinazzo, tanti musicisti o semplici cittadini stanno intonando l'inno di Mameli per un momento di convivialità "a distanza" che vuol essere simbolo di resistenza.Vi proponiamo a questo link quanto di bello fatto dalprotagonista di tanti eventi musicali nella nostra cittadina, dal balcone di casa sua. Oltre a lui, segnaliamo anche la bella iniziativa dell'attore, autore e musicistache a questo link si è esibito alla chitarra elettrica nella suaun modo soft e bellissimo per tenere compagnia ai suoi vicini e partecipare al flash mob ( qui il link ) . Qui invece potrete vedere il video della breve esibizione del Segretario regionale di Sinistra Italiana,che intona "Viva l'Italia" di Francesco De Gregori accompagnandosi con la chitarra acustica.In tanti, oltre al messaggio dei bimbistanno iniziando ad appendere il tricolore, in un ritrovato senso di appartenenza che non può far altro che far bene al nostro stato d'animo.Pregevole anche l'iniziativa del trombettistache ha intrattenuto i residenti del rione San Giuseppe dapprima cone poi con l'inno nazionale ( puoi vederlo qui ).L'Italia ce la farà, usciremo insieme da questo momento, senza distinzioni di idee, censo, cultura, religione.