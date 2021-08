L'icona di Maria di Corsignano resterà esposta fino a domenica prossima

La notizia è arrivata al termine della messa del ringraziamento nel lunedì della Festa Patronale. Ed è stata una bellissima notizia.Don Andrea Azzollini, parroco della Concattedrale di Santa Maria Assunta, ha infatti annunciato cheNon si tratta di un particolare trascurabile, in tempi di pandemia in cui l'affidamento alla Vergine da parte dei devoti giovinazzesi è apparso totale. La Madre delle madri resterà più vicina, più tangibile e sebbene la fede debba travalicare aspetti di mera vicinanza materiale, avere l'edicola della Madonna in esposizione ancora per qualche giorno è sembrato a molti un ulteriore segno che induce speranza.Quel che è certo è che la Festa Patronale 2021, pur tra mille difficoltà, è sembrata mantenere il solco della tradizione, privilegiando la liturgia certamente in ossequio alle normative anti-contagio, ma anche perché forse è l'unica strada che andrebbe percorsa anche negli anni futuri.