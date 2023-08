Maria SS di Corsignano, Giovinazzo rende omaggio a Vincenzo Rucci

Questa sera, 14 agosto, alle 20.30, all'interno dell'Aula Consiliare "Luciano Pignatelli" di Palazzo di Città, sarà presentata la ristampa delle opere del, sindaco di Giovinazzo a soli 29 anni, nel 1952.Come ha ricordato l'attuale primo cittadino, Michele Sollecito, alle vigilia di un evento voluto fortemente dall'amministrazione comunale in accordo con il Comitato Feste Patronali, Rucci «fu l'artefice dell'ultimo restauro salvifico della sacra icona che veneriamo come nostra Patrona. Per l'occasione ho invitato tutti gli ex sindaci della nostra città ed ex presidenti della Festa Patronale, con questo post intendo invitare ciascuno di voi perché ritengo importante valorizzare la memoria storica. Vi auguro una buona giornata!».Ai saluti si Sollecito, faranno seguito gli interventi di Antonio Rucci, figlio del sindaco "illuminato" degli anni '50, del presidente dell'attuale Comitato, Francesco Cassano, e dello scrittore e giornalista, Agostino Picicco.Modererà la presentazione ed il dibattito il giornalista Gianluca Battista.