"L'autunno dei bambini", a Giovinazzo eventi dal 10 novembre al 22 dicembre

Un mese e mezzo di iniziative e attività creative per i minori. Partela II edizione dela rassegna dedicata alla creatività e al mondo dell'infanzia nata dal partenariato pubblico/ privato tra il Comune di Giovinazzo e alcune cooperative ( si allega locandina del programma completo).«Con i fondi stanziati dal Governo per le attività in favore dei bambini durante il periodo estivo, visto anche il gradimento registrato, abbiamo deciso di replicare l'iniziativa anche nel periodo autunno/ inverno e in prossimità del Natale - spiega il sindaco,- L'autunno dei bambini è frutto della co-progettazione tra i servizi sociali del Comune di Giovinazzo e le associazioni e le cooperative del settore che hanno risposto al bando. Lavorando insieme abbiamo progettato un bellissimo cartellone che include attività variegate per i bambini. Ovviamente, invitiamo tutti a partecipare, ad iscriversi e a cogliere questa bellissima opportunità per i bambini di Giovinazzo».