GAETANO PAZIENZA - musicista

ELISA BARRUCCHIERI - ballerina, attrice e coreografa

GAETANO DEPALMA - musicista

Social Video 6 minuti L'arte ci unisce, il quarto video su GiovinazzoViva

Il settore dello spettacolo è in ginocchio per via della prolungata emergenza sanitaria. In un periodo storico difficile si è passati da un blocco totale delle attività ad una riapertura solo parziale da vivere e gestire con cautela. Ma questo riguarderà il settore della ristorazione, non a quello dei grandi eventi culturali che coinvolgono nel nostro Paese migliaia di lavoratori.Anche per questo abbiamo, da settimane, inteso dar voce a quanti, tra artisti, musicisti, ballerini ed attori, amano Giovinazzo e questo nostro progetto denominato "L'arte ci unisce" ci sta dando la possibilità di sentirli ancora più vicini alla nostra gente ed al loro pubblico.In questo momento in cui il loro settore è fermo, li abbiamo voluti incontrare così, tramite la nostra testata giornalistica.Con immenso piacere in questo nuovo video ospitiamo un'artista eccelsa quale èLa nota ballerina di danza aerea, attrice e coreografa, regista del Corteo Storico di San Nicola, ci ha dedicato un po' del suo tempo con la cordialità che la contraddistingue.Oltre a lei abbiamo sentito due talenti musicali del nostro territorio,, quest'ultimo Maestro di musica alla Scuola "Filippo Cortese" ed ideatore della PrimaVera Musicale che speriamo torni il prossimo anno.Altri artisti saranno ospiti del nostro spazio e condivideranno con noi un loro pensiero e momenti da questa emergenza sanitaria che, è giusto ricordarlo, non è affatto finita.Ai tre ospiti video di questa settimana abbiamo rivolto la consueta domanda: in questo momento difficile in cui siamo chiusi in casa a cosa rivolgi la tua creatività?Sotto l'articolo, il VIDEO completo realizzato grazie all'ausilio di Nicola Palmiotto e Ida Vinella.«Sistemo la casa, metto in ordine cose, cucino provando ricette che non avevo mai fatto prima e poi musica e libri mi occupano la mente, mi aiutano sia a creare che a distrarmi da questo momento particolare».In questo tempo di quarantena ho riscoperto una mia vecchia passione: lavorare a maglia. Ho realizzato otto maglioni che regalerò alle mie amiche e alle mie nipoti. Nel sistemare casa, ho messo a posto un po' di cose e ho trovato lana bella, che ho sempre comprato e conservato e quindi ho ripreso i ferri. Prima, quando andavo in vacanza in montagna, realizzavo cappelli colorati molto belli a maglia, ho rispolverato quest'attività creativa degli anni passati che nei periodi d'intenso lavoro non sono più riuscita a riprendere. Ho anche lavorato ai miei nuovi progetti, a incontri in videoconferenza, a dirette sui social per parlare del nostro settore al momento fermo. E poi sto rivolgendo un po' di attenzione a libri, alla tv, a film e alla cucina, quella pugliese che mi piace tutta. Spero di poter tornare presto a Giovinazzo perché per la sua bellezza mi ha affascinato così tanto da decidere di voler restare in Puglia.In questo periodo cerco di continuare a fare tutto ciò che facevo prima, ma dall'interno del mio "studio", diventato adesso anche aula in cui faccio lezione a distanza ai miei alunni, sala riunioni con i miei colleghi, salotto dove ospito in videochiamata parenti e amici, nonché palcoscenico dove mi esibisco. Spesso registro dei piccoli video che poi mi piace condividere con i miei contatti social (cosa che non facevo prima avendo a disposizione un palco per potermi esibire). Dare sfogo alla creatività non è semplice, ma utilizzando i mezzi a disposizione e l'ispirazione, le emozioni (diverse ma che comunque ci sono) e le idee che questa nuova situazione ci sta dando, è possibile anche essere creativi.