L'8 e il 9 agosto la 26ma edizione della Sagra del Panino della Nonna

Lo aspettavano in tanti ed è arrivato.Con un comunicato ufficiale, I Nipoti della Nonna, l'associazione giovinazzese che organizza la, hanno annunciato il 25ennale della fortunata rassegna gastronomica.ci sarà davvero di che divertirsi e tantissime bontà da gustare.Di seguito la nota ufficiale di presentazione.«Festeggiate con successo le nozze d'argento, è già tempo per l'Associazione "di tuffarsi con tutti voi nella ventiseiesima edizione della Sagra del Panino della Nonna, l'annuale imperdibile appuntamento dell'Agosto Giovinazzese che vi permetterà di assaporare la più antica tradizione alimentare pugliese e barese. Grazie alla definitiva consacrazione nazionale, che la pone fra le più rinomate e apprezzate sagre d'Italia, e persino internazionale ottenuta a seguito della visita dei giornalisti della BBC, la Sagra del Panino della Nonna rappresenta un'occasione quasi unica sul territorio barese per degustare il "cugno", il super panino imbottito con gli ingredienti tipici che da intere generazioni imbandiscono le tavole locali. Non mancheranno come ogni anno i classicissimi: dai pomodori sott'olio, alle melanzane, dalla frittata ai carciofi, ai peperoni, ai lampascioni, senza dimenticare le acciughe, la mortadella, il provolone e chi più ne ha più ne metta; confermatissimi anche i due panini "cult", quello con la parmigiana e quello con la brasciola, oltre al filone "n picc d tutt", un vero "must taste" di ogni edizione. Insomma, un panino davvero per tutti i palati e per tutti i gusti, anche ovviamente in versione "gluten free", grazie alla preziosa consueta collaborazione con l'Associazione Italiana Celiachia sezione Puglia. Segnate dunque sul calendario, l'appuntamento è nella ben attrezzata zona mercatale di Giovinazzo per martedì 8 e mercoledì 9 Agosto 2023, per due serate all'insegna del gusto ma anche della musica, del folklore e dell'allegria.Ad allietare le migliaia di persone a caccia del loro panino preferito, infatti, per l'edizione 2023 l'Associazione ha preparato un super cartellone ricco di ospiti; martedì 8 speaker d'eccezione load introdurre le atmosfere anni '80 die il ritmo incontenibile dimercoledì 9 si raddoppia con il trascinante folk-country dei Briganti di Terra d'Otranto e il divertimento assicurato con Cecilia Gayle e i DJ di Radio norba.Non mancherà la consueta e ampia Mostra Mercato di Antiquariato e Artigianato allietata dagli spettacoli itineranti per grandi e piccini degli artisti di strada. In ultimo, ma non per ultimo, da sottolineare l'aspetto benefico della manifestazione, visto che l'utile delle due serate sarà devoluto, come in ogni edizione e sin dalla prima edizione, a sostegno di numerosi progetti benefici e onlus, per un totale che, nell'intera storia della manifestazione, ha ormai ampiamente superato la soglia dei 100.000 euro devoluti; un impegno e un risultato straordinario che è di recente valso all'Associazione un importante riconoscimento da parte del Comune di Giovinazzo».