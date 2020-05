Katia Gentile tra gli aerografisti coinvolti nel progetto "United for Italy"

L'arte, nello specifico l'aerografia diventa mezzo per fare solidarietà in questo periodo di emergenza. Su idea, alla cui guida c'è la presidente Rita Rocca, giornalista Rai, è stata organizzata l'iniziativa benefica per #unitedforItaly:I destinatari di questa iniziativa sono i medici, gli infermieri, i volontari, che rischiano la vita quotidianamente, lottando contro il Covid19 molto spesso senza sufficienti dispositivi di protezione personale. La donazione è rivolta a tre enti ed organismi per consentire l'acquisto di mascherine e guanti, ecco perché serve l'aiuto di tutti per far sì che il loro lavoro rivolto alla comunità si espleti nella massima sicurezza. Si potrà quindi devolvere un minimo di 40 euro:Si riceverà a casa una "maglia d'autore" della serie, dipinta con la tecnica dell'aerografo dagli artisti dell'AIR per dedicare un pensiero speciale a tutti gli "eroi" sconosciuti che con il sacrificio e l'impegno, rischiando la propria vita, stanno dando il loro decisivo apporto per combattere il virus e contenere il contagio e le morti.L' Associazione a carattere nazionale è stata fondata nel 2017 e vede nel ruolo di organizzatore degli eventi il maestro aerografista Mario Romani, tra i migliori maestri di questa arte applicata alla pasticceria, più volte ospite a Giovinazzo, riconosciuti anche all'estero dove tiene corsi di formazione molto seguiti, mentre nell'incarico di presidente c'è Renato Casaro, celebre illustratore dei manifesti del cinema di Hollywood, icona internazionale di questa arte.A donazione effettuata, si dovrà mandare una mail ad uno di questi indirizzi: info@aerografo.com / Bowienext@gmail.com e ricevere così gratuitamente a casa una delle magliette create dagli artisti dell'AIR.Tra i soci c'è la nota pittrice giovinazzese(in foto) che ha aderito all'iniziativa e, come tutti i suoi colleghi, ha realizzato un breve video in cui presenta l'opera realizzata per questo progetto che proseguirà nei prossimi mesi.Bowie Next curerà, inoltre, la realizzazione di un video con tutti gli artisti aderenti al progetto "united for Italy".La maglia creata dalla pittrice di Giovinazzo ci è stata descritta ed illustrata da lei stessa.«Ho realizzato l'immagine di un medico che mette KO il virus - ci ha spiegato -. Il dottore con guantoni da boxer imita la postura tipica di chi pratica questo sport. In seguito intendo ampliare l'attività di aerografista, creando immagini a tema per decorare le mascherine», è il suo bellissimo proposito per il prossimo futuro.L'originalità dei messaggi e la bellezza dell'arte saranno elementi da apprezzare ancora di più perché, grazie a questo progetto benefico, mirano a sostenere il delicato nonché complicatissimo lavoro dei sanitari in questa fase di emergenza. Uomini e donne a cui l'intera nazione deve molto.