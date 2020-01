Katia Gentile in mostra al “David Bowie Glam Night by BowieNext”

A David Bowie, uno dei grandi miti della musica rock e pop, tra i più amati di tutti i tempi, è dedicata l'iniziativa di respiro internazionale che si terrà in questo fine settimana a Roma. L'artista di Giovinazzosarà tra gli aerografisti italiani che gli renderanno omaggio dell'eventodedicato a questo artista, leggenda della musica, il Duca Bianco, come fu definito.presenterà una collettiva di trenta opere d'arte realizzate per questa occasione sia con la tecnica dell'aerografia che in tecnica mista da artisti provenienti da tutta Italia. La pittrice giovinazzese esporrà nell'ambito della mostra una sua opera realizzata con l'aerografo l'11 Gennaio nella sala piccola del Largo Venue a Roma, in via Biordo Michelotti n.2.Il coordinatore ed organizzatore degli eventi dell'associazione AIR èche in tantissime occasioni è stato a Giovinazzo per laboratori con il maestro pasticcere Nicola Giotti, mentre il presidente è, illustratore di manifesti di pellicole indimenticabili di Hollywood e Cinecittà. Il trittico di mostri sacri dell'airbrush è completata danarratore ufficiale in immagini della storia della Ferrari. Tutti e tre protagonisti della prima edizione dell'Airbrush Talent Show che si tenne a Giovinazzo, all'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele II, nel settembre del 2016.L'evento romano racchiuderà musica, arte e teatro per rendere omaggio alla star inglese "Uomo delle Stelle" ed è nato da un'idea, oltre che da un vero e proprio progetto, della giornalista Rai, oltre che scrittrice e regista,che da sempre è fan appassionata della musica di Bowie, scomparso il 10 gennaio 2016. Abbiamo chiesto alla pittrice Katia Gentile di illustrarci la sua opera.«Mi sono ispirata al video del famoso cantanteambientato in Africa, ed alla celebre canzone "che in qualche modo tocca il mondo incantato dei bambini che sono menzionati nel ritornello - ci ha detto Katia Gentile -. L'associazione AIR, insieme alla giornalista Rai, scrittrice e regista Rita Rocca hanno dato vita a questa rilevante iniziativa di cui sono davvero felice di far parte. Ciò che mi entusiasma, è la mostra di opere realizzate con aerografia oppure a tecnica mista che sicuramente contribuiranno a rendere lo show più variopinto e ricco di significato. Nel corso dell'evento interverranno ospiti, cantanti, artisti che hanno conosciuto il cantante e quindi daranno la loro testimonianza sulla bellezza della musica e della creatività di Bowie», ha concluso la pittrice giovinazzese.