Jo Squillo e Paolo Migone si esibiranno al lido Bella Venezia di Trani

Giovedì 17 agosto

Venerdì 18 agosto

si prepara a ospitare nei prossimi giorni due eventi imperdibili: appuntamentocon due ospiti speciali al lido "".Il 17 agosto si esibiràper far rivivere al pubblico la. Una serata per ballare, cantare, ma soprattutto tornare indietro nel tempo, in un viaggio musicale a ritmo dei più grandi successi della musica italiana.Inizio: 21:00Ingresso con drink: €20Al lido "Bella Venezia" ci si prepara per una serata di sano divertimento: ospite sarà, brillante comico diche porterà in scena lo spettacolo. Risate assicurate con uno dei comici più noti e più amati dal pubblico italiano.Per info e prenotazioniBella Venezia - Piazza Plebiscito, interno villa comunale, Trani (BT)Cellulare: 353 3405505Email: lidobellaveneziatrani@gmail.comSito web: bellaveneziatrani.it Facebook: Bella Venezia Trani Instagram: bellaveneziatrani