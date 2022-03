È stata una domenica trascorsa insieme per gli ex ragazzi dell'che, dopo lo stop dovuto alla pandemia, si sono ritrovati per due momenti anche di apertura nei confronti della cittadinanza giovinazzese che li accolti durante la loro infanzia.La mattina, alle 12.15,ha benedetto le targhe dei due ulivi che l'associazione culturale "" ha donato, ormai tre anni fa in occasione dell'anniversario dell'Unità d'Italia, per abbellire l'ingresso principale dell'Istituto. E la benedizione degli ulivi, della cui manutenzione si fa carico il volontario Damiano Nocera, è stata l'occasione per riflettere sul tema del bisogno di pace, purtroppo di stretta attualità in questo momento storico.Alle 18.00, in sala San Felice, è stato presentato il libro "" scritto daper Pav Edizioni. Un romanzo nato dalla voglia di parlare di sé e dei propri pensieri, ponendosi degli interrogativi ai quali spesso non si hanno risposte o non se ne vogliono cercare, una storia di fantasia intrisa della propria visione della vita. Un romanzo che è un inno all'amore in tutte le sue forme, da quello sentimentale a quello, naturale e quasi obbligato, per la famiglia, senza tralasciare quello per gli amici.Ha dialogato con l'artista tranese il consigliere comunalee sono intervenuti il Sindacoe il Vicesindacoche hanno colto l'occasione per parlare dell'Istituto Vittorio Emanuele II e del suo futuro. L'autore ha rivelato quindi al Presidentee agli amici di "" che è in preparazione un altro libro sulla vita dei ragazzi dell'Istituto e così l'attrice del Mudùne ha anticipato i primi due capitoli.