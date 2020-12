Ittiturismo, in arrivo fondi statali

«Con l'ultimo decreto ristori è stato introdotto un aiuto anche ai pescatori che gestiscono gli ittiturismi, per i quali si intendono l'insieme dei servizi turistici offerti dai pescatori sulla terra ferma».Lo dichiara in una nota scritta la parlamentare, componente della Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati.Si ricorda che elemento chiave, nonché punto di forza dell'ittiturismo è la ristorazione a base di pescato locale, possibilmente a cura degli stessi pescatori all'interno delle loro comunità.«I pescatori-ristoratori potranno, dunque, ricevere anch'essi al pari di altre categorie i contributi a loro messi a disposizione dal #FondoRistorazione, utilizzabili per l'acquisto di prodotti».Le domande per l'ottenimento del contributo a valere sul bonus ristorazione - come la stessa deputata aveva fatto sapere in un precedente comunicato - potranno essere presentateattraverso il Portale della ristorazione ( www.portaleristorazione.it ) o presso gli sportelli degli uffici postali,«Sono felice che un'altra risposta importante alle numerose richieste avanzate da parte del settore sia arrivata. Essa andrà senz'altro a favorire ulteriormente il comparto agroalimentare, che come ben noto costituisce attualmente la realtà economica di punta del nostro Paese ed in particolare modo della nostra Puglia», conclude la Galizia.Si ringrazia anticipatamente e si resta a disposizione per ulteriori informazioni, interviste e/o approfondimenti.