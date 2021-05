"Io per lei - Un cuore di biscotto": successo per l'iniziativa Anffas Giovinazzo a sostegno di Telethon

L'iniziativa, al fianco di tutte le mamme che credono nella ricerca, come recita lo slogan, ideata in occasione della festa della mamma, ha rafforzato la collaborazione tra laed ha avuto un grande successo a livello nazionale. Questa nuova campagna di sensibilizzazione sociale rivolta alla raccolta fondi per la ricerca contro le malattie genetiche rare ha ottenuto riscontri molto alti in merito alla partecipazione della gente. Anche in questa occasione di incontro l'Anffas Onlus di Giovinazzo ha dato il suo notevole contributo ed il territorio ha risposto più che positivamente. Infatti, inizialmente, le giornate in cui svolgere l'iniziativa erano l'1 e il 2 maggio, ma si sono fermate alla prima giornata visto l'elevato numero di adesioni della gente sensibile e solidale che ha aderito.Abbiamo seguito già sul nascere l'operazione messa in campo da Michele Lasorsa, presidente della sedeche, insieme ai volontari, ha allestito il punto di incontro posto sotto il colonnato del municipio.Sabato mattina la risposta della gente è stata eccellente ed abbiamo incontrato sia i volontari sia il presidente Lasorsa per saperne di più oltre che per cogliere i loro pensieri sullo svolgimento dell'iniziativa ricca di solidarietà.«Questa iniziativa è andata al di là di ogni aspettativa - ci ha detto, volontario Anffas da molti anni -. Molta gente era già informata, molte persone hanno preso più di una scatola di biscotti. Telethon ha una rilevanza nazionale come associazione e il fatto che c'è l'Anffas nazionale a patrocinare l'iniziativa, è una cosa positiva, secondo me. La collaborazione è stata interessante». Infine la sottolineatura: « Noi volontari da diversi anni abbiamo chiaro il concetto che per la gente donare è meglio che ricevere e in giornate di festa come queste, tanta gente è passata a trovarci al nostro punto d'incontro e sono davvero contento».Anchevolontaria Anffas ha espresso il messaggio positivo sull'esperienza da lei vissuta. «Rispetto a quello che si può pensare, in merito all'attenzione verso la solidarietà, abbiamo riscontrato la stessa attenzione del passato nonostante il periodo storico in cui ci troviamo sia complesso, però una buona causa ti sprona a partecipare molto più volentieri. Le persone hanno dato anche un contributo maggiore di quello che prevede la campagna di sensibilizzazione. - ha sottolineato la giovane volontaria Anffas».La conclusione ed il bilancio finale dell'iniziativa nelle parole del presidente Anffas Onlus di Giovinazzo. «Anche per questa edizione 2021 la collaborazione tra Telethon e Anffas ha dato ottimi risultati. La gente ha mostrato attenzione già prima delle due giornate aperte al territorio e ci ha contattato anche in associazione. Dalle prime edizioni, pian piano la sensibilità verso queste manifestazioni è andata in crescendo. Abbiamo avuto un ottimo riscontro e colgo l'occasione che GiovinazzoViva mi dà, per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e hanno aderito. Un grazie particolare ai volontari Anffas. Grazie a tutti».Il presidente ci ha fornito i dati a livello nazionale: l'iniziativa "Io per lei" ha avuto esito più che positivo con un'adesione di solidarietà attraverso un contributo che ha superato le novanta mila donazioni tra cuore di biscotto e cuore di cioccolato. Un rilevante risultato in termini di solidarietà, pari a una carezza sul cuore.