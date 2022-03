"Io non sono Clizia", Valeria Traversi presenta a Giovinazzo il suo romanzo

Appuntamento di notevole spessore letterario a Giovinazzo nell'anteprima della "Giornata Mondiale della Poesia", domenica 20 marzo 2021 alle ore 18.30 presso l'Istituto Vittorio Emanuele II. Sarà l'opera e la vita di– Premio Nobel della Letteratura nel 1975 – al centro dell'approfondimento del romanzodi, edito per i tipi della casa editrice Raffaelli di Rimini. A dialogare con l'Autrice sarà il, Docente di Critica Letteraria all'Università di Foggia e Direttore Artistico della Notte Bianca della Poesia.L'iniziativa si inserisce in un progetto lettura dell'dal titolo "Leggere è un'arte: coltiviamola", coordinato da Marta Pisani e da Giovanna Sgherza.è docente di lettere ed ha interessi nella ricerca e nell'approfondimento letterario. Noti i suoi studi su Primo Levi, Dante, Montale e Ungaretti. Conosciuti e apprezzati i suoi volumi Margherite ad Auschwitz e il recente Il futuro in una stanza.«La città di Giovinazzo continua a brillare nell'impegno di educazione alla lettura – ha detto Nicola De Matteo, Presidente dell'Accademia – ospitando autori meritevoli che attraverso il loro studio e il loro impegno ci aiutano a decifrare il mondo e le sue verità. Quindi un viaggio dentro le passioni che diventano inevitabilmente testimonianza. Devo ammettere che "Io non sono Clizia" mi ha fatto scoprire un aspetto inconosciuto di Montale – ha chiosato De Matteo – che mi ha fatto apprezzare ancor più l'uomo e il poeta. Una bella testimonianza per dare un significativo contributo alla "Giornata Mondiale della Poesia" ed un invito a leggere questa opera raffinata».Alcune poesie di Montale saranno lette dalla poetessa Lucia Diomede di Mola di Bari.