Investimento mortale sui binari, traffico in ripresa sulla Bari-Foggia

Una persona è morta investita da un treno sulla. Dalle ore 15.20 il traffico ferroviario è rimasto sospeso tra Trani e Barletta ed è ora in graduale ripresa, ma sono stati comunque attivati servizi sostitutivi con autobus in partenza dalleLe autorità sono sul posto per i rilievi e gli accertamenti. Lo comunica direttamente. Dalle ore 18.10, sempre sulla linea Bari-Foggia, il traffico ferroviario, precedentemente sospeso tra Trani e Barletta per l'investimento mortale di una persona da parte di un treno,dopo l'autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dallecompetenti intervenute sul posto per i rilievi e gli accertamenti.Numerosi gli effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti medi dicon punte massime fino aper 5 treni a lunga percorrenza e 6 regionali, 2 convogli a lunga percorrenza e 14 regionali limitati, 4 regionali cancellati.