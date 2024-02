Insidie digitali, nuove truffe via Sms e WhatsApp

Inizia con un messaggio da un numero sconosciuto, con cui i malviventi fingono di essere un figlio o una figlia che ha smarrito il telefono, per provare a chiedere soldi all'ignaro malcapitato.«Ciao mamma, ho perso il telefono e per ora ho questo numero temporaneo. Non mi fa chiamare.. mi riesci a mandare un messaggio su WhatsApp?» recita testualmente il messaggio-truffa seguito da un numero di telefono da contattare. Da qui il truffatore farà richieste, come inviarli denaro o ricaricare una carta prepagata o ancora chiedere i dati per accedere al conto corrente.Questa tipologia di tentativo di raggiro viaggia sugli smartphone da diversi mesi, in questo periodo in maniera insistente; già la Polizia Postale in passato aveva messo in guardia gli utenti rispetto a questa formula di frode in corso.Sovente quelli che si presentano come messaggi inoffensivi sono solo l'inizio di un possibile esca, attraverso cui i criminali informatici cercano di conquistare la fiducia delle loro vittime, di prendere confidenza per esortarle a comunicare dati riservati.Massima attenzione, soprattutto a persone anziane, più facilmente raggirabili. Ed in caso qualcuno ci caschi, contattare immediatamente la Polizia Postale.