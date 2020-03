Coronavirus, finti tamponi e autodichiarazioni: le nuove truffe agli anziani

Cambia il copione per i truffatori, ma sono sempre gli anziani il bersaglio preferito dei raggiri. Succede in queste settimane in tutta Italia, anche sotto la minaccia dal Coronavirus.Chiamano a casa fingendosi volontari della. Dicono di dover effettuare il test per ilalla cittadinanza e per questo domandano ai malcapitati l'indirizzo del proprio domicilio. L'epilogo lo conoscete già perché questi racconti si registrano continuamente., proprio come l'hanno ricevuta i lavoratori perbene. Non è così.. Si richiede di restare a casa, in modo particolare ai più anziani. È possibile uscire solo per fare la spesa, per questioni di salute e necessità. Per farlo occorre l'autocertificazione. I truffatori hanno visto in questo documento una scusa per presentarsi presso le abitazioni dei più anziani. Gli sciacalli chiedono loro di farli accomodare in casa. E anche in questo caso, il furto è l'obiettivo.. L'invito resta comunque quello di non uscire da casa, ma qualora siate costretti a farlo, e vi occorra l'autodichiarazione, chiamate i vostri figli o i vicini. Lo stamperanno loro per voi.