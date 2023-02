Iniziati i lavori al cavalcaferrovia di via Daconto

Sono iniziati nelle scorse giornate i lavori per il consolidamento e la messa in sicurezza delUn'opera di notevole portata, resasi necessaria dopo l'ossidazione di alcune parti in ferro ed il deperimento del cemento armato nel corso degli anni.Dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, le corrette osservazioni delle opposizioni e la dettagliata relazione dell'amministrazione comunale sullo stato del ponte, inviata all'allora ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, l'ente comunale era riuscito ad intercettare ben 800mila euro dalla Regione Puglia al fine di consolidare il cavalcaferrovia, opera strategica per la città.L'appalto è stato assegnato perI lavori saranno eseguiti dalla Tecnostrade del geometra Francesco Avella, società di Ruvo di Puglia e Rete Ferroviaria Italiana del gruppo FS ha già concordato con l'ente comunale un cronoprgamma. Ci saranno fasi dei lavori che interesseranno la parte sopra la linea ferrata e sarà fondamentale il coordinamento con RFI per la loro effettuazione, forse anche in fascia notturna senza creare intoppi al traffico giornaliero.«Abbiamo completato il secondo step con la gara - ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo - ed ora è tutto pronto perché questo cantiere consolidi il cavalcaferrovia e lo renda maggiormente sicuro. Siamo contenti di aver intercettato con caparbietà quegli 800mila euro e stiamo già lavorando per altre importanti opere a beneficio della città».