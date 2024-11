Terminata schedatura e catalogazione archivi Urbanistica e Lavori Pubblici dal 1923 ad oggi

È terminato nelle scorse giornate l'imponente lavoro di schedatura e catalogazione degli archivi cartacei dei settori Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Giovinazzo. Ad operare con la consueta professionalità che contraddistingue questo gruppo leader in Puglia, è stataSono stati catalogati gli archivi dal 1923 ad oggi e presto saranno consultabili on line dai cittadini. La parte cartacea non sarà distrutta ma è stata affidata ad Organizzazione Aprile che la custodirà. Un lavoro certosino portato a termine in circa tre settimane.«Sono molto contento - ha spiegato il sindaco Michele Sollecito - per due ordini di motivi: il primo perché questa imponente operazione ci permette di salvaguardare la sicurezza degli ambienti di lavoro a Palazzo di Città, gravati da questi archivi. In secondo luogo velocizzeremo la ricerca da parte dei cittadini e salvaguarderemo atti "storici" che risalgono agli anni '30 e '40 del secolo scorso», ha concluso il primo cittadino.