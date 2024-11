Digitalizzazione archivi comunali: a Giovinazzo altri 250mila euro

«Oggi la giornata è iniziata bene: abbiamo ottenuto un finanziamento didalla Regione Puglia per la nostra proposta progettuale di digitalizzazione dell'archivio dell'edilizia privata del nostro Comune. Un ulteriore passo verso le politiche digitali che ci siamo prefissati di realizzare!».L'annuncio è arrivato via social nella giornata di ieri, 13 novembre, dal sindacoInsieme all'assessora al ramo,da tempo avevano messo a punto un'agenda di interventi che porteranno alla digitalizzazione quasi completa dei corposi archivi comunali. In ottobre era già stata completata quella relativa ai settori Lavori Pubblici ed Urbanistica dal 1923 ad oggi.Un modo per rendere sempre più fruibili con pochissimi passaggi atti e documentazioni da parte dei cittadini, rendendo più sicuri anche gli ambienti lavorativi degli uffici di Palazzo di Città.