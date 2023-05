Iniziata la Peregrinatio Mariae della Parrocchia Sant'Agostino

Torna anche quest'anno la, l'appuntamento dellacon la traslazione dell'effigie della Madonna nei condomini del quartiere.Il programma è partito ieri sera,con la traslazione all'interno dell'Istituto Religioso delle Apostole di Gesù Crocifisso in via Marconi, a cui è seguita la Santa Messa. L'effigie mariana resterà lì sino all'8 maggio.In quella data, alle 19.00, ci sarà la messa nell'atrio della canonica e la statua sarà spostata all'interno del condominio che sorge al civico 42 di II Traversa Marconi, dovequando ci sarà la messa vespertina nel giardino dell'Istituto San Giuseppe, in via Cappuccini.Da quella data e sino al, la Madonnina sarà ospitata nel condominio di via Veneto 47.Poi, proprio il 22 maggio ci sarà la messa all'aperto in piazzetta Stallone alle ore 19.00, con l'effigie che sarà custoditadai condomini di via Marconi 142.La volontà diè quella di portare il messaggio mariano in tutte le case del quartiere Sant'Agostino, rafforzando la fede dei giovinazzesi e l'amore verso la Vergine nel mese, bellissimo, ed Essa dedicato dalla Chiesa Cattolica.