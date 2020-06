Iniziano i festeggiamenti per San Tommaso Apostolo

Programma totalmente liturgico quello pensato dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta e dal Comitato Feste Patronali per festeggiareprimo patrono della città di Giovinazzo sin dalla metà del '400, che ne ospita da qualche anno alcune reliquie provenienti dai resti custoditi in Abruzzo, ad Ortona.Da oggi, 30 giugno, e sino al 2 luglio, parte un triduo. Nella Concattedrale ci saranno la Preghiera ed il Rosario meditato a partire dalle 18.15 ed a seguire la messa vespertina, conclusa con una invocazione al Santo.Venerdì 3 luglio sarà infine celebrata la. Al pomeriggio ci sarà la consueta preghiera con il Santo Rosario meditato edAlla celebrazione parteciperà tutto il clero cittadino e presenzieranno anche le massime autorità civili e militari cittadine, nonché i rappresentanti di tutte le confraternite ed i pii sodalizi di Giovinazzo.Per rispettare le normative anti-Covid e per avere la possibilità di contingentare gli ingressi in Cattedrale è stata prevista la trasmissione via streaming sulle pagine Facebook "Parrocchia Concattedrale Santa Maria Assunta Giovinazzo" e "Comitato Feste Giovinazzo".