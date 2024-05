Incidente sulla SS16 in direzione Bari all'altezza di Cola Olidda

Due auto coinvolte nel sinistro. Non ci sarebbero feriti

Si è verificato poco prima delle ore 9 di stamattina, giovedì 9 maggio, un sinistro che ha creato importanti rallentamenti al traffico sulla SS16 in direzione Bari.Gli incolonnamenti partono già dallo svincolo di Molfetta Sud in quanto l'incidente, che ha coinvolto due auto, è avvenuto all'incirca all'altezza di Cola Olidda.Secondo quanto emerso fin qui, non ci sarebbero feriti. Una delle due vetture, però, ha riportato danni importanti soprattutto nella parte anteriore.Da chiarire la dinamica del sinistro: sul posto Anas e Polizia locale.