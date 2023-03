Incidente ai piedi del ponte della 107: scontro tra due auto, quattro feriti

È diil bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina, 18 marzo, sullache collega Giovinazzo a Terlizzi, nei pressi dello svincolo per Bari, sul ponte che conduce alla statale 16 bis.Coinvolte due auto, unache per cause ancora al vaglio, intervenuti sul luogo del sinistro, hanno impattato violentemente. Feriti entrambi i conducenti e due passeggeri della Fiat, mentre nella seconda autovettura non vi erano altre persone.Sul posto, per i soccorsi del caso, sono prontamente giunte due pattuglie della Polizia Locale di Giovinazzo e due ambulanze con personale sanitario del servizio 118. I tre occupanti la Fiat 500 sono stati trasportati all'Ospedale "Mons. Bello" di Molfetta, mentre il conducente della Ford C Max è stato condotto all'Ospedale San Paolo di Bari.