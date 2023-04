"Run togheter", Giovinazzo dice "no" alla violenza sulle donne (FOTO)

12 foto Run togheter 2023

Non era sport, non era solo sport, ma era tanto altro.Giovinazzo ha ospitato ieri, domenica 16 aprile, lail cui slogan di questa edizione eraL'iniziativa voluta ed organizzata dalera patrocinata dal Comune di Giovinazzo ed ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini e cittadine che hanno espresso, attraverso la loro presenza, una posizione fermissima contro la violenza sulle donne.«È stata una mattinata emozionante - è il commento del Centro Antiviolenza che unisce le comunità di Giovinazzo e Molfetta - all'insegna dell'amicizia, della solidarietà, dell'inclusione sociale e della consapevolezza dell'esistenza di solide realtà istituzionali gestite da professioniste fortemente motivate. L'obiettivo dell'evento era la sensibilizzazione sempre più capillare della presenza dei centri antiviolenza su tutto il territorio della Regione Puglia e, in particolare modo nei territori di Molfetta e Giovinazzo.Hanno partecipato in tantissimi, la straordinaria presenza delle forze armate ha contribuito a rendere ostensiva la trasversalità e l'interesse alla tematica da parte di tutte le istituzioni dello Stato. Si ringrazia ogni partecipante che ha scelto di stare con noi questa mattina per esprimere un corale "NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE"», è stato il commento conclusivo.In scarpette da ginnastica anche il sindaco Michele Sollecito, esponenti della Giunta e consiglieri comunali. Una giornata da ricordare, a cui l'intera comunità locale è chiamata a far seguire una quotidiana presa di coscienza collettiva. Ed in tanti lo hanno già fatto.