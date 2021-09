In risalita il numero dei positivi al Covid a Giovinazzo

Torna a preoccupare l'andamento della curva epidemiologica a Giovinazzo, che sembrava essersi rivolta nuovamente verso il basso.Purtroppo i nuovi dati forniti dal Comune, incrociati con quelli della Prefettura di Bari, raccontano di un aumento dei positivi al Sars CoV2 nelle ultime giornate. Il dato è cristallizzato al 19 settembre, data in cui sul territorio comunale vi erano nuovamente. Non si riscontrano al momento ospedalizzazioni.Da inizio emergenza sanitaria a Giovinazzo si sono infettate 1271 persone. Questa la suddivisione per fascia d'età:sono invece i guariti. Restano 17 le vittime del Covid in città, 7 nel 2020 e 10 nel 2021. Non si registrano decessi sul territorio cittadino da metà maggio.Tra il 16 ed il 19 settembre si sono registrati 2 nuovi contagi in città, riguardanti una persona di giovanissima età, tra i 10 ed i 19 anni, ed un ultrasessantenne. Nell'ultimo mese (19 agosto-19 settembre) tra gli over 60 sono state 4 le infezioni riscontrate, 3 tra gli ultrasettantenni e nessuno in persone sopra gli 80 anni. Numeri che avvalorano la tesi secondo cui la campagna vaccinale mette al riparo da infezioni gravi e aiuta soprattutto anziani e persone deboli a schivare eventuali ricoveri anche in caso di contagio.