In Puglia i guariti dal Covid-19 sono più di 100mila

27 decessi

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

Una buona notizia in un momento di grande angoscia per le varianti del virus che sono state scoperte sul territorio nazionale: in Puglia i guariti dal Covid-19 hanno superato le 100.000 unità da inizio pandemia e sono per l'esattezza. Solo ieri, 19 febbraio, ne sono stati ufficializzati 3.246 negativizzatisi nelle ultime giornate. Si tratta di un record assoluto da inizio pandemia.La nostra regione ha tuttavia fatto registrare anche 27 decessi nelle ultime ore: 14 nel barese, 4 in Capitanata, 4 nel Basso Salento, 3 nel tarantino, 2 nella Bat. Il computo totale dei morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 3.736. Questa la tristissima ripartizione delle vittime in base alla provincia di provenienza:1192 Area Metropolitana di Bari (9 a Giovinazzo)1064 Provincia di Foggia463 Provincia Bat461 Provincia di Taranto293 Provincia di Lecce207 Provincia di Brindisi26 residenti fuori Regione4 di provincia di residenza non notaIeri sono stati resi noti altri 874 contagi su 9.141 tamponi effettuati, pari al 9,56%, una percentuale ancora di parecchio superiore alla media nazionale.Scende tuttavia il numero degli attualmente positivi al Sars CoV2, dopo le migliaia di negativizzazioni sul territorio pugliese: sono 33.330 (2399 in meno rispetto a giovedì), ed il 4.3% dei quali è ricoverato in ospedale. I posti letto occupati nei reparti Covid della regione sono infatti 1.424, mentre il 95,7% dei contagiati si sta curando a casa e sono in totale 31.906 persone. Aumentano purtroppo i pazienti in terapia intensiva, saliti a 163 (+4).Al 14 febbraio i positivi a Giovinazzo erano 127, mentre 710 avevano contratto il virus da inizio pandemia. Le vittime sono state 9 ed i guariti 574.