In Puglia attualmente positive al Covid 52mila persone

15 decessi



Il dato di Giovinazzo

Sono 52.047 gli attualmente positivi al Sars CoV2 in Puglia, un dato in continua salita che non può non inquietare (+489 rispetto al sabato). Coloro i quali si stanno curando a casa sono 49.798, mentre i ricoverati sono saliti 2249 (+19) e 264 sarebbero coloro i quali lottano in terapia intensiva.Solo nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 1359 contagi su 10.485 tamponi effettuati, pari al 12,96% del campione totale. Da inizio pandemia sono stati 210.530 i pugliesi infettatisi. I guariti totali sono 153.294, con ben 855 negativizzazioni ufficializzate nelle scorse 24 ore.La domenica pugliese ha purtroppo fatto registrare anche altri 15 decessi, 9 in provincia di Taranto, 3 nel brindisino, 2 nel barese, 1 nel leccese. Il computo è salito a 5189 vittime. Di seguito il riepilogo per ciascuna provincia:1795 Area Metropolitana di Bari1302 Provincia di Foggia736 Provincia di Taranto571 Provincia Bat440 Provincia di Lecce293 Provincia di Brindisi37 residenti fuori Regione15 di provincia di residenza non notaI dati giovinazzesi saranno aggiornati nelle prossime ore. Intanto sono ufficialmente 14 le vittime del Covid, 1050 i contagiati, 852 i guariti.