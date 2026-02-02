Candelora, oggi benedizione, fiaccolata e messa in Cattedrale

Conclusosi domenica 1° febbraio il Triduo in preparazione della festa dellaquest'oggi, lunedì 2 febbraio la Confraternita di Maria SS della Purificazione, sotto la guida di Padre Pasquale Rago, assistente spirituale, rinnoverà la tradizione della sera della Candelora.Alle 18.30, all'interno dellaci sarà infatti la consacrazione alla Madonna dei bambini e della bambine, con la conseguente benedizione delle candele. Quindi dalla chiesetta partirà una fiaccolata conche percorrerà via Cattedrale sino alladurante cui avrà luogo l'accoglienza dei nuovi confratelli ed il rinnovo annuale delle promesse. Il pomeriggio e la serata saranno ventosi, ma non vi dovrebbero essere problemi di pioggia ed il programma pertanto dovrebbe regolarmente svolgersi.