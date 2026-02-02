Religioni
Candelora, oggi benedizione, fiaccolata e messa in Cattedrale
Il programma liturgico tra Sant'Andrea e la Concattedrale di Santa Maria Assunta per la Presentazione del Signore
Giovinazzo - lunedì 2 febbraio 2026
Conclusosi domenica 1° febbraio il Triduo in preparazione della festa della Presentazione del Signore, quest'oggi, lunedì 2 febbraio la Confraternita di Maria SS della Purificazione, sotto la guida di Padre Pasquale Rago, assistente spirituale, rinnoverà la tradizione della sera della Candelora.
Alle 18.30, all'interno della chiesa di Sant'Andrea ci sarà infatti la consacrazione alla Madonna dei bambini e della bambine, con la conseguente benedizione delle candele. Quindi dalla chiesetta partirà una fiaccolata con l'effigie della Vergine della Purificazione che percorrerà via Cattedrale sino alla parrocchia di Santa Maria Assunta.
Alle 19.00 si terrà quindi in Cattedrale la celebrazione eucaristica durante cui avrà luogo l'accoglienza dei nuovi confratelli ed il rinnovo annuale delle promesse. Il pomeriggio e la serata saranno ventosi, ma non vi dovrebbero essere problemi di pioggia ed il programma pertanto dovrebbe regolarmente svolgersi.
