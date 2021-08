In cammino verso Maria di Corsignano

Il pericolo del contagio non ha impedito ai devoti didi tornare alle origini del culto, in quel luogo in cui tutto ebbe origine. Dopo un anno di pausa dal tradizionale pellegrinaggio alquesta sabato, 21 agosto, tanti giovinazzesi hanno sentito il richiamo del piccolo santuario rupestre dedicato alla loro protettrice e vi si sono recati a piedi, in bici o tramite navetta per sentirla più vicina e rivolgersi a Lei con umiltà e grande trasporto.I fedeli sono stati adeguatamente distribuiti tra le tre messe in programma, ovvero alle ore 6.00, alle 7.00 e alle 8.00, celebrate rispettivamente da don Andrea Azzollini, parroco della Concattedrale, don Vincenzo Turturro, Consigliere di Nunziatura presso la Segreteria di Stato vaticana, e da don Luigi Caravella, parroco di San Giuseppe, e hanno potuto assistervi esibendo in precedenza il proprio pass di accesso ai membri del Comitato Feste.«Tutta la nostra esistenza deve diventare un pellegrinare verso Dio – ha osservato don Luigi Caravella durante l'omelia della messa da lui officiata -. Poi ha proseguito: «Il cammino spirituale ha punti di contatto con quello fisico: partiamo lasciando le nostre abitudini di vita, ci mettiamo in discussione, facciamo ogni tanto una sosta per riprendere fiato e poi arriviamo alla meta con la gioia di aver raggiunto la destinazione desiderata. Il pellegrinaggio di questa mattina sia solo una tappa di un cammino che ci conduca a Maria».Aperta per l'occasione la meravigliosain cui i pellegrini sono entrati dopo aver assistito alle celebrazioni per fermarsi per pochi minuti in preghiera davanti all'abside raffigurante il Cristo Pantocratore e ricucire i fili di quella memoria che ricorda a tutti la storia del quadro della Vergine di Corsignano trovato proprio nel piccolo tempio rupestre.Il clima festivo sarà ancora forte nel prosieguo della giornata odierna, con la Santa Messa delle 19.00 ed il concerto della FilArmonìa Orchestra delle 19.00, ma raggiungerà il punto più alto domani alle 19.30, quando Mons. Domenico Cornacchia presiederà il Solenne Pontificale in Piazza Vittorio Emanuele II, che verrà trasmesso dalla rete televisiva TeleDehon, con diretta a partire dalle 19.15 ripresa sulle nostre pagine.