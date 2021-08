In arrivo il maltempo su Giovinazzo

Finalmente, dirà più d'uno.Nella giornata di oggi, 25 agosto, torna il maltempo su Giovinazzo e dovrebbero esserci piogge consistenti soprattutto al pomeriggio, con temperature in discesa comprese tra i 28° di massima ed i 22° di minima. Mare mosso soprattutto a Levante per il vento di Grecale, che soffia sostenuto sin dal pomeriggio di ieri. Poi in serata il salto a Maestrale ed umidità in risalita all'83%. Possibili nuove precipitazioni nella giornata di giovedì 26 agosto.Migliora venerdì.