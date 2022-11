Impianto di affinamento acque a Giovinazzo: cantiere aperto ad inizio 2023

Nella giornata di ieri, martedì 29 novembre, il sindaco di Giovinazzo,, ed il suo vicehanno incontrato a Bari, negli uffici dell'Acquedotto Pugliese il presidente,, ed il consigliereUn incontro che, secondo il primo cittadino, sarebbe stato proficuo con importanti obiettivi all'orizzonte per l'intera comunità locale: «Abbiamo fatto il punto sull'impianto di affinamento per le acque - ha spiegato in una nota Sollecito -, tema cruciale per il nostro comparto agricolo. I lavori al depuratore sono stati già appaltati - è la buona notizia trapelata dallo storico palazzo di via Cognetti -, il cantiere sarà aperto nel nuovo anno, presumibilmente a gennaio».Oltre a questa importante nuova opera per tutto il comparto agricolo, Sollecito e Depalo si sono soffermati con Laforgia e Crudele anche su altri temi fondamentali per i giovinazzesi: «Durante l'incontro - si legge ancora nella nota del sindaco - abbiamo trattato altri temi (condotta idrica, criticità della rete fognaria in alcune zone della nostra città) che saranno oggetto di sopralluogo tecnico e di interventi manutentivi. Ho riscontrato disponibilità e cordialità: quando le Istituzioni dialogano il riscontro nei fatti è sempre tangibile».