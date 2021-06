Illuminazione pubblica Giovinazzo: arrivano nuove armature al led

Un nuovo segmento di Giovinazzo sarà illuminato con luci al led di ultima generazione.Si tratta del tratto che, partendo dagli spazi antistanti la stazione ferroviaria, toccherà«Si avvisa la cittadinanza - ha scritto il sindaco- che da lunedì prossimo 28 giugno si procederà alla sostituzione delle armature stradali con nuove al led. L'intervento riguarderà Via Dante e Via Marconi, creando un corridoio luminoso dalla stazione alla Villa Comunale attraversando Piazza S. Agostino.Insieme alla riqualificazione prossima delle aree esterne della stazione ferroviaria, alla green way, all'isola ecologica, a Piazzetta Risorgimento e a Piazzetta Stallone si continua a rigenerare un intero quartiere che non è più una periferia, ma parte viva della città, oggi più sicura e dotata di servizi», ha quindi concluso il primo cittadino.Un servizio essenziale proprio per la percezione della sicurezza da parte dei cittadini e che ha migliorato molto l'illuminazione in zona piazza Garibaldi e corso Principe Amedeo.