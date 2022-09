«È in via di ultimazione la posa in opera del campo da gioco in erba sintetica».Musica per le orecchie di molti sportivi giovinazzesi, ascoltate ieri in un video ( clicca qui ) in cui il sindacoaccompagnato dall'assessore ai Lavori Pubblici,e dalla suo omologa allo Sport, Enza Serrone, ha fatto il punto della situazione sui lavori al vecchio impianto "De Pergola". Con loro anche i consiglieri Nicola Turturro, Annamaria Sollecito e Michele Giuliano Fiorentino.«A breve - ha continuato il primo cittadino - verranno risistemati i lunotti e la pista di atletica, lavori che completeranno il primo step». Sollecito ha altresì spiegato che è prevista una seconda tranche grazie a fondi rientranti nel nuovo Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza che completeranno l'opera, compresi spogliatoi e gradinate. Il sindaco ha altresì azzardato l'ipotesi che questa prima fase dei lavori saranno consegnati entro il mese di novembre.«Quello che era visto come un problema - ha asserito Gaetano Depalo - oggi sta diventando una risorsa per la città. Subito dopo la fase dei lavori si passerà a quella della gestione della struttura. Presto - ha concluso l'assessore ai Lavori Pubblici che ha avuto una parte decisiva per arrivare a quei fondi - vedremo ragazzi calcare questo terreno di gioco in sicurezza».