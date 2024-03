Il preside Martinelli ha compiuto 102 anni

L'intera comunità giovinazzese ha festeggiato ieri i 102 anni del presideeducatore, docente e dirigente scolastico di tante generazioni di ragazzi e ragazze.A festeggiarlo nella giornata di ieri, 26 marzo, il sindaco Michele Sollecito ed il suo predecessore, Tommaso Depalma. Il primo cittadino ha così commentato sui social network il lieto evento: «Tanti auguri al Preside Martinelli, 102 anni oggi! Insieme al mio predecessore Tommaso Depalma abbiamo concordato che sarà lui a tagliare il nastro al termine dei lavori alla scuola media "Marconi!"», la "sua" scuola.Il prof. Francesco Martinelli è nato il 26 marzo del 1922, ha una laurea in agronomia ed è stato a lungo dirigente scolastico della scuola mediadal 1965 al 1990. Un istituto a cui ha legato il suo nome indissolubilmente. In politica ha ricoperto l'incarico di Assessore alla Pubblica Istruzione agli inizi degli anni '60 del secolo scorso ed è stato anche eletto consigliere comunale. Dopo la pensione si trasferì a Genova con sua figlia Maria Teresa, ma dopo un periodo in Liguria decise di tornare nella sua città natale.L'affetto di coloro i quali lo hanno avuto come preside resta immutato nel tempo. Un tempo che sembra passare più lentamente per lui.