Giovinazzo piange il preside Francesco Martinelli

È morto all'età di 102 anni il preside, amatissimo a Giovinazzo perché dirigente scolastico storico della "Marconi". La notizia è giunta nel primo pomeriggio di domenica 12 gennaio.A piangerlo non solo i figli Leonardo, Marisa ed Anna, i nipoti ed i pronipoti, ma una intera comunità. Francesco Martinelli aveva ricevuto riconoscimenti dalla pubblica amministrazione per il suo lungo impegno come pedagogo ed il 29 ottobre del 2019 aveva voluto far visita alla sua vecchia scuola, dove erano maturati rapporti umani consolidatisi nel tempo.Il preside, nato il 26 marzo del 1922, laureato in agronomia, rappresentava la memoria storica della comunità cittadina di Giovinazzo nella quale è stato il preside della scuola media "G.Marconi" dal 1965 al 1990, ha ricoperto l'incarico di Assessore alla Pubblica Istruzione agli inizi degli anni '60, oltre ad essere stato consigliere comunale. Per circa vent'anni, dopo la pensione, aveva vissuto a Genova con sua figlia Maria Teresa, dopo di che ha deciso di tornare nella sua cittàGiovinazzo lo aveva festeggiato il 26 marzo del 2022 quando era diventato centenario e tra poco più di due mesi avrebbe spento le 103 candeline. Il suo sorriso ed il suo garbo resteranno nel cuore di generazioni di docenti (molti dei quali purtroppo non ci sono più) e di alunni che hanno vissuto i decenni "d'oro" della "Marconi".A piangerlo oggi anche le istituzioni cittadine, la Giunta comunale, le opposizioni. Le esequie avranno luogo martedì 14 gennaio, alle ore 16.00, nella parrocchia San Domenico.