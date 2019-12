Il Comandante Camporeale salutato dal Consiglio comunale

Il Consiglio comunale ha reso ieri sera omaggio alla figura del Comandante uscente della Polizia Locale,, che a fine anno lascerà il suo incarico. In Aula Pignatelli, ile tutta l'assise cittadina lo hanno salutato affettuosamente e ne hanno sottolineato il ruolo chiave in tanti momenti importanti per la città.In lui, la consueta garbata emozione, che aveva già mostrato nella cerimonia informale nel Comando di via Cappuccini. Un breve discorso e le foto di rito hanno addolcito per lui un momento che, in cuor suo, non avrebbe mai voluto arrivasse.ha evidenziato nel suo breve intervento, parroco dell'Immacolata.Nella stessa seduta, l'assise all'unanimità ha inteso conferire una pergamena anche all'indimenticato pedagogo di tante generazioni di giovinazzesi, che risponde al nome deluna roccia su cui si è basata per anni la scuola media "Marconi". Idealmente, con lui, emozionatissimo, sono stati premiati tutti quei docenti e dirigenti che hanno offerto la loro professionalità al mondo scolastico, vera base per il domani delle nostre comunità, come ampiamente evidenziato dal SindacoIn una serata densa di sensazioni positive, complice l'aria natalizia, il Consiglio comunale ha voluto premiare anche l'opera instancabile di diffusione della cultura del presepe dell', l'associazione che custodisce questo antico sapere artigiano, tanto importante per preservare le nostre radici.Apprezzatissimo, infine, il gesto di tutti i Consiglieri comunali, che hanno devoluto alla onlusil loro gettone di presenza, per sostenere la lotta alla sclerosi multipla. Molto contento di questo piccolo ma importante gesto il, referente dell'associazione, che ha rimarcato a più riprese l'unità di intenti dell'assise giovinazzese, proiettata senza distinzioni ideologiche verso il bene comune e il sostegno a battaglie importanti come l'assistenza ai malati di SLA. Dolorosissime e condivise vicende recenti hanno insegnato tanto a tutti i giovinazzesi.