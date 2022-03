Carabinieri: Cormio lascia Molfetta, nuovo comandante a Gallipoli

L'saluta: originario di Giovinazzo e residente a Bitonto, l'ex addetto della, vincitore del concorso per ufficiali e diventato sottotenente, è stato nominato comandante delIl neo ufficiale, dopo essere stato ammesso nel 1990 allae alla fine del corso biennale di formazione, è stato assegnato, dal 1992 al 1993, quale comandante di squadra presso il, mentre dal 1993 al 1997 ha ricoperto l'incarico di sottufficiale in sottordine alla. Dal 1997 ha operato come addetto al. Poi, 23 anni fa, il ritorno in Puglia.Dal 1999, infatti, è stato impiegato come addetto al, dove ha prestato servizio sino al 2007: nel mentre è stato anche all'estero per la missione di pace, con l'obiettivo di fornire sicurezza al Kosovo. Nel 2007, infine, è approdato alla, ricoprendo l'incarico di addetto allasino al 2021, quando è risultato vincitore del concorso per ufficiali del ruolo straordinario, diventando sottotenente.Nel corso della sua carriera è stato insignito di numerosi encomi fra cuiper aver posto in salvo (correva il 2009), unitamente ad altri colleghi, gli abitanti di una palazzina in fiamme a Molfetta, eper aver collaborato, nel 2015 a Giovinazzo, alle indagini sull'omicidio di