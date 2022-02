Il giovinazzese Tommaso Stallone riconfermato al vertice dell'IRCCS "de Bellis"

Riconoscimento atteso per il grande lavoro svolto in questi ultimi anni

ยซ๐˜Œฬ€ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ'๐˜ฅ๐˜ช ๐˜Š๐˜ข๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข ๐˜Ž๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ. ๐˜“'๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ฏ๐˜ฐ, ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ต๐˜ถ๐˜ต๐˜ต๐˜ช, ๐˜ฆฬ€ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ช๐˜จ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ญ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฐ ๐˜จ๐˜ช๐˜ขฬ€ ๐˜ข๐˜ท๐˜ท๐˜ช๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ข ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ญ'๐˜๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ต๐˜ถ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ณ๐˜ช๐˜ง๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ค๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ป๐˜ข ๐˜ด๐˜ถ๐˜ญ ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฐ, ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ, ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ข ๐˜ด๐˜ค๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ง๐˜ช๐˜ค๐˜ข ๐˜ฆ ๐˜ญ'๐˜ข๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ป๐˜ข ๐˜ด๐˜ข๐˜ฏ๐˜ช๐˜ต๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ข ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ค๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฐ ๐˜จ๐˜ข๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ช๐˜ค๐˜ฐ. ๐˜š๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฎ๐˜ช ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ช ๐˜ค๐˜ช ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ง๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ช๐˜ญ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ป๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ'๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ต๐˜ถ๐˜ต๐˜ฐยป.Cosรฌ, giovinazzese, ha cosรฌ commentato attraverso la pagina Facebook ufficiale dell'Istituto la notizia arrivata dalla Regione Puglia. Una riconferma attesa, grazie ad un lavoro costante che ha fatto crescere molto in questi ultimi anni il polo sanitario della cittร delle Grotte.Stallone era stato Commissario straordinario della struttura tra il marzo 2017 e gli inizi del 2018, in seguito alle dimissioni di ben cinque componenti del Comitato di ricerca e verifica ed era poi stato confermato dal Presidente Michele Emiliano al vertice dell'Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico "Saverio de Bellis" nel febbraio di quattro anni fa, in qualitร di direttore generale.รˆ tra i pochi pugliesi inseriti in un apposito elenco del Ministero della Salute per ricoprire tale ruolo e la conferma segna di fatto la sua consacrazione tra i migliori dirigenti del Mezzogiorno.A lui in queste ore stanno giungendo le congratulazioni della politica e dei cittadini di Giovinazzo.