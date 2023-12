Il concerto dell'Associazione "Capotorti" a San Domenico incanta il pubblico

Atmosfera suggestiva nella Parrocchia San Domenico, giovedì 21 dicembre, per un concerto che ha coccolato il cuore di tutti e ha allacciato i pensieri alla nostra fede e al rispetto della tradizione. Un incontro incantevole con la musica è statoconcerto deldiretti con notevole bravura dal M° Nicola Petruzzella.Le suggestioni della musica sacra, delle canzoni tradizionali natalizie in un'armonia di voci e di musica. In apertura i saluti del parroco Don Antonio Picca, che ha ricordato papa Benedetto XVI a un anno dalla sua morte e ha valorizzato la bellezza dell'incontro creato dalla musica, hanno lasciato il posto alla cura della presentazione dell'evento del dott. Vito Mastrorilli che ha illustrato il lungo percorso professionale messo in campo dalla storica associazione Capotorti che ha al suo attivo produzioni musicali e concertistiche di alto valore musicale e corale. Gli applausi a piene mani e standing ovation per il Coro Polifonico e per il quartetto d'archi "Luigi Capotorti": Michele Barile (violino I), Ester La Fortezza (violino Il), Giuseppe Piccininni (viola) e Vincenzo Raimondi (violoncello). Al pianoforte il M° Vito Della Valle di Pompei, noto pianista originario di Giovinazzo che ha curato l'arrangiamento della parte strumentale adattando i brani al quartetto d'archi e al pianoforte.La magnificenza delle voci, l'impeto e l'armonia tra coro e musicisti sono stati espressi in un programma che ha abbinato brani natalizi tradizionali tra i quali "Adeste fideles" e "Tu scendi dalle stelle" a brani contemporanei dei quali la punta di diamante è stato il "Gloria", composto dall'inglese John Rutter organista e direttore di coro, un brano di grande impatto emotivo per il pubblico di Giovinazzo. Nota di merito per tutti, per il Coro Polifonico con i suoi musicisti e per la bellezza della voce del soprano Monica Paciolla, in un incontro con la bella musica che ha accarezzato il cuore del numeroso pubblico che ha gremito la parrocchia situata nella centralissima piazza di Giovinazzo e che ha anche rivolto attenzione alla solidarietà.Infatti, il concerto di Natale, patrocinato e sostenuto economicamente dalla città di Giovinazzo, inserito nel cartellone "Natale al Centro", è servito a supportare l'obiettivo solidale che l'associazione "Luigi Capotorti" si prefigge da più di vent'anni, sostenendo l'associazione "Le Mani Tese" ETS di Modugno, operante nel Reparto di Onco-ematologia Pediatrica e Fibrosi cistica del Policlinico di Bari. Di molte iniziative e progettualità ne ha parlato il presidente Massimo Angiulli.Al pubblico è stato chiesto un contributo libero e volontario per supportare economicamente i progetti e l'impegno messi in campo nei confronti dei bambini ricoverati ma anche delle loro famiglie. Con la speranza che la coccola data a tutti dalla musica sia giunta anche a loro.