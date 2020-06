Il Comune di Giovinazzo ringrazia Serena Rossi e Davide Devenuto

Lo scrive il Comune di Giovinazzo sulla pagina Facebook ufficiale per ringraziare, una delle coppie del momento, venute in visita nel cittadina pugliese, dove hanno soggiornato fino a qualche giorno fa. Le radici sono quelle di lui, giovinazzese di origini, che non ha mai dimenticato l'amore per una terra a cui si sente legatissimo anche per via dei suoi parenti.Il mare, i tramonti, la cordialità della gente e soprattutto l'incanto di un centro storico invidiato da molti e che ha pochi rivali in Puglia per stato di conservazione. Ad accompagnare il messaggio quattro scatti Instagram di lei, tra le più complete a amate attrici italiane del momento, soprattutto dopo l'interpretazione di Mia Martini infiction Rai del 2019 con picchi altissimi di telespettatori e le sue esibizioni a Sanremo.«Grazie ae il piccoloper la vostra visita nella nostra bellissima città. Serena Rossi non ha bisogno di presentazioni, è un'attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana molto apprezzata dal pubblico del piccolo e grande schermo.Alla prossima visita ragazzi, noi sapremo accogliervi nel migliore dei modi, come sempre», è il messaggio della pagina comunale.Dopo la lunga emergenza sanitaria, ancora non del tutto conclusa, e con la necessità di rilanciarsi anche grazie ad un turismo qualificato, questo tipo di visite inaspettate sono un buon biglietto da visita per un'economia che punta tanto su questo settore.