Il Comune di Giovinazzo partecipa al bando dell’ANCI "Fermenti in Comune"

La Giunta comunale di Giovinazzo ha deciso di partecipare al bando di politiche giovanili, promosso da ANCI, in partenariato con due associazioni giovaniliIl progetto con il quale il Comune si candida al bando si chiamain collaborazione con Sostenibilità Orientata al Sociale, e consiste nel recupero di un tratto di spiaggia di Giovinazzo ( in località Sabbione) attraverso attività di inclusione sociali per disabili e non.«Entrambe le associazioni hanno già dimostrato di avere esperienza e capacità, operando con continuità sul nostro territorio. - dichiara l'Assessore alle Politiche Giovanili,- Il progetto consiste nella realizzazione di una spiaggia attrezzata inclusiva, uno spazio di aggregazione rivolto e co-gestito da giovani tra 18 e 35 anni, normotipici e disabili, accessibile a tutti e che promuova l'inclusione e la salvaguardia ambientale. Il progetto concorrerà per l'assegnazione di un finanziamento complessivoLa mia intenzione, e quella dell' intera maggioranza, è di rendere protagonisti tutti i giovani presenti sul nostro territorio. Il futuro è nelle mani di chi lo crea».