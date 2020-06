Il centrodestra unito in piazza a Bari per manifestazione simbolica contro Governo

In tutta sicurezza, con le dovute distanze e suggerendo agli operatori video addirittura riprese dall'alto.scendono in piazza domani, 2 giugno, a Bari, per rappresentare le istanze del popolo di centrodestra di tutta la Città Metropolitana. L'appuntamento è in, di fronte piazza Diaz ed a pochi passi dall'Albergo delle Nazioni, sul lungomare Nazario Sauro.«I tre partiti di centrodestra - si legge nel comunicato ufficiale di FdI - daranno voce all'Italia che vuole ripartire e lo faranno in tutta sicurezza con una manifestazione simbolica e bandiere tricolore. Quella di Bari sarà solo una delle piazze italiane che hanno scelto di rappresentare il dissenso verso un governo sordo, il più delle volte assente, e che non risponde alle esigenze e alle richieste degli italiani in difficoltà, a partire dalla cassa integrazione».Saranno un centinaio in tutta la penisola le piazze in cui il centrodestra terrà manifestazioni simboliche di dissenso verso il governo giallorosso. Intantoleader di Fratelli d'Italia, nelle scorse ore ha anticipato che in luglio, se le condizioni lo permetteranno, ci potrebbe essere una grande manifestazione nazionale a Roma.