Il Capodanno in piazza a Giovinazzo è in musica

Giovinazzo festeggerà l'arrivo del nuovo anno in piazza Vittorio Emanuele II. Il programma "Natale al Centro", varato dall'amministrazione comunale prevede infattiSi parte dalle 23.00 di domenica 31 dicembre e si continua fino alle prime ore del primo giorno dell'anno. In consolle per la grande festa destinata non solo ai giovani ci saranno Massimo Sarcina e Dj Pep.Il 2024 a Giovinazzo arriverà dunque in musica, una musica ballabile per tutti.