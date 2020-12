Il calendario della Carmen Martorana Eventi a favore della LILT

4 foto Il calendario Top Fashion Model per la LILT

Uno shooting speciale per celebrare la bellezza femminile a favore di una giusta causa.Ad organizzarlo è la, agenzia di moda e spettacolo affermata a livello internazionale che trasforma giovani modelle in icone di stile e bellezza.L'iniziativa del, giunto alla quarta edizione, è a sostegno dellapresieduta da, impegnata nellavolta a sensibilizzare le donne alla prevenzione del tumore al seno, e vede in copertina le dottoresse dei reparti di oncologia che ogni giorno si adoperano per le donne e non solo.Lo Smeraldo Ricevimenti di Lusso in Puglia la prestigiosa location, diventata il set del servizio fotografico curato da Vito Bozza, Checco De Tullio e Francesco Ottomaniello.La bellezza delle modelle è stata invece esaltata per l'hair style da Mariella Galati e Matilda Mezini e per il make up da Sara de Virgilio e tutto lo staff accademico.Le modelle hanno indossato le creazioni sartoriali di Lucy & Angy Haute Couture, Marianna Merafina, Giulio Lovero e My Bride Couture, i gioielli di Enza de Pinto, Roberta Risolo e Michele Paparella e gli accessori di Ottica InVista Giovinazzo.