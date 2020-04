Il bollettino serale: Depalma firmerà ordinanza per divieto commercio ambulante

COMMERCIO AMBULANTE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI



CONSIGLIO COMUNALE

BUONI SPESA

DONAZIONI

IL FURTO AL DESPAR

Vi riportiamo il bollettino serale del Sindacosull'emergenza sanitaria in corso.«Domani firmerò l'ordinanza sindacale per prolungare al 3 maggio il divieto del commercio ambulante e per prescrivere alcune misure di sicurezza stringenti per la vendita mediante apparecchi automatici consentita dal nuovo DPCM del 10 aprile scorso.Faremo chiarezza anche sulla questione degli agricoltori e dei piccoli proprietari terrieri che necessitano di poter recarsi in campagna per lavori urgenti ed indifferibili.Vi posso anche preannunciare che visto il buon andamento delle misure di contenimento del contagio sul nostro territorio siamo orientati ad adottare le chiusure anche nei giorni relativi alle prossime festività del 25 aprile e 1 maggio. Finiamo bene questa quarantena per ripartire quanto prima. Proprio per tale motivo siamo al lavoro per coordinare le informazioni relative agli aiuti messi in campo dal Governo, dalla Regione e da altri enti per tutte le categorie così da cercare di aiutare tutti ad affrontare la ripartenza.Domani illustrerò il quadro completo di quanto abbiamo fatto e di quanto stiamo operando nelle comunicazioni che farò in diretta nel primo consiglio comunale in videoconferenza che si terrà alle 17.30. Potrete seguire la diretta via streaming sul sito web del Comune.Sempre sul sito comunale trovate l'elenco degli esercizi commerciali che hanno manifestato la propria disponibilità ad accettare i buoni spesa per generi alimentari e prodotti di prima necessità a questo link: https://www.comune.giovinazzo.ba.it/…/01_ELENCO_ESERCIZI_CO… Poco fa è stata portata a termine l'istruttoria dei beneficiari dei buoni spesa per un totale di. I servizi sociali hanno lavorato senza sosta con grande dedizione e impegno pertanto domani definiremo gli atti consequenziali e procederemo nel modo più veloce e sicuro alla consegna dei buoni. Daremo indicazioni precise a stretto giro.Nonostante l'aiuto straordinario del governo le criticità di molte famiglie sono tali da indurci a prepararci sempre al meglio per ogni futura evenienza: per questo motivo vi invito a donare generi alimentari o a donare sul conto corrente aperto appositamente dal Comune. Il contraccolpo di questa crisi innescata dal Coronavirus sarà lungo e perciò dovremo fra fronte anche con la solidarietà di ognuno.Tra le donazioni arrivate sul conto corrente c'è anche la prima donazione di gruppo da parte degli iscritti diche ringrazio di cuore. Spero si apra in questo caso un "contagio" positivo di solidarietà così da rispondere al meglio come comunità cittadina a questo sconvolgimento economico causato dal virus. A tal proposito domattina partirà una mia lettera per sensibilizzare le associazioni locali nella promozione delle donazioni che siano di generi alimentari o buoni spesa o donazioni sul conto corrente.Colgo infine l'occasione per rammaricarmi del bieco furto arrecato ai danni del supermercato Despar stanotte. Confido nel lavoro degli inquirenti, mai come in questo momento dobbiamo fronteggiare con fermezza ogni prevaricazione di qualunque tipo».