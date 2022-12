Il bilancio delle iniziative natalizie dell'Anffas Giovinazzo

A conclusione delle due campagne solidali proposte dall'associazionesul territorio cittadino si possono tirare le somme e comunicare, nel rispetto della trasparenza, i risultati raggiunti. Per quanto riguarda l'iniziativa "Per un fiorito Natale" sono state consegnate centosessanta piante di Stelle di Natale che hanno dato un incasso lordo diA fronte di un contributo pari a dodici euro è stata consegnata una pianta con il fiore simbolo del Natale. È ovvio che si tratta di una cifra lorda, e una parte di questa sarà destinata all'Anffas per l'attuazione di iniziative in favore delle persone con disabilità (attività ludiche, laboratoriali e teatrali) e per proseguire nello svolgimento del progetto "Social Inclusione" già avviato. La campagna solidale a carattere nazionale che ha visto, per il sesto anno consecutivo l'Anffas a fianco della Fondazione Telethon, ha portato a un risultato soddisfacente: sessanta cuori di cioccolato consegnati a fronte di una donazione di dodici euro con settecentocinquanta euro che saranno versati interamente alla Fondazione Telethon in favore della ricerca scientifica nella cura delle malattie genetiche rare.«Come saprete- ci fanno sapere dall' associazione Anffas APS di Giovinazzo - dal 2017 Anffas collabora con Telethon allo scopo di donare una speranza alle persone con disabilità e ai loro familiari che non si arrendono di fronte a una malattia genetica rara e che, per questo, combattono ogni giorno. In tal senso, l'impegno di Anffas tutta nel collaborare con Telethon è di fondamentale importanza per sensibilizzare l'opinione pubblica, i media e la società tutta, facendo così accrescere la consapevolezza dell'importanza della ricerca scientifica per le disabilità intellettive e del neurosviluppo e delle connesse malattie rare. Esserci e partecipare è dunque un' ulteriore conferma dell'impegno di Anffas Giovinazzo APS nel migliorare, di concerto con Fondazione Telethon, le condizioni e la Qualità di Vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie».Michele Lasorsa ha quindi voluto lanciare un messaggio di speranza: «Nonostante il periodo che stiamo vivendo, il contributo ricevuto da tutti coloro che hanno partecipato alle nostre campagne promozionali di beneficenza, accende una luce di speranza, perché appunto la solidarietà è l'unico investimento che non fallisce mai. Mi unisco allo staff dei volontari per ringraziare come sempre tutti coloro che ci sono vicini e ci danno una nuova linfa e speranza nel continuare il nostro percorso di coinvolgimento e collaborazione facendoci anche sentirci fieri e fiduciosi nei confronti di tutti coloro che credono nell'Anffas. Un grande e sentito grazie a tutti e tantissimi Auguri di Buone Feste ricche di serenità». Un pensiero solidale e partecipato ha espresso la volontaria Annarita Orlando, impegnata attivamente in campo associativo da tantissimi anni. « Chi dona, dà un significato diverso ed un valore aggiunto al Natale-sostiene la volontaria Anffas- e ricorda che "una mano sola non riesce a legare un pacchetto".