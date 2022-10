Il 30 ottobre c'è la “Passeggiata Letteraria Giovinazzese”

Si svolgerà domenica 30 ottobre la primaorganizzata dall'Un percorso alla scoperta del borgo antico di Giovinazzo fortemente voluto dei poeti che hanno partecipato allae che sono stati rapiti dalla bellezza di questo centro storico. Saranno visitate tre Chiese: Santa Maria degli Angeli, San Giovanni Battista (vulgo San Francesco) e Madonna del Carmine (già S. Angelo dei Greci).Il patrimonio storico, artistico e pittorico sarà illustrato dalla Guida Turistica accreditata dalla Regione Puglia,. La stessa ha disegnato, anche, il percorso che la stessa passeggiata letteraria effettuerà partendo dall'Istituto Vittorio Emanuele II e proseguendo per la salita di Porta Nuova e via Santa Maria degli Angeli. Si attraverseranno poi le vie di San Giuseppe, Via Gelso, via San Domenico Maggiore. Quindi si farà tappa in Piazza Zurlo per continuare in via Lecce e in via Cattedrale. Agli aneddoti e alle testimonianze storiche raccontate da Nunzia Stufano si accompagneranno – nelle Chiese - le letture delle poesie a tema dei poeti partecipanti alla passeggiata letteraria.«Sono particolarmente soddisfatto di aver organizzato questa iniziativa in quanto è stata ben precisa la richiesta dei poeti di Puglia e Basilicata che ci hanno scritto – ha detto Nicola De Matteo, Presidente dell'Accademia - chiedendo di visitare il borgo antico di Giovinazzo di cui si sono immediatamente innamorati durante la Notte Bianca di settembre scorso. Per questo ci siamo affidati alla Associazione "In folio" guidata da Pasqua Demetrio ed Elisabetta Stragapede – ha chiosato De Matteo – che hanno una notevole esperienza in passeggiate letterarie effettuate in vari siti della provincia di Bari ed oltre».Importante per la realizzazione di questa giornata sarà l'apporto fattivo di tre confraternite locali, a cui lo stesso De Matteo ha rivolto alla vigilia della giornata un sentito ringraziamento.Iscrizioni alla mail info@culturedelmediterraneo.it . I poeti che vorranno unirsi alla lettura devono inviare una mail di adesione a infolio.associazione@gmail.com Partenza alle ore 9.30 dall'atrio dell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo.