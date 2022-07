I nomi dei Consiglieri comunali subentranti

Con il varo della nuova Giunta comunale guidata dal sindaco Michele Sollecito, entra nel vivo la consigliatura. Scaleranno nella massima assise alcuni candidati consiglieri non eletti dopo il voto del 12 giugno scorso.Con l'assessorato affidato a Gaetano Depalo (è anche vicesindaco), entra nuovamente in Aula "Pignatelli", che insieme a Daniela Sala comporrà la squadra di Forza Giovinazzo. Siederà in Consiglio comunale anchedi Sud al Centro, che scalerà al posto di Alfonso Arbore, il quale ha acquisito le deleghe alle Attività Produttive, SUAP, Polizia Locale, Ambiente, Igiene Urbana, Toponomastica e Mobilità sostenibile. Con Sciancalepore tra gli scranni della maggioranza siederà anche il compagno di partito Francesco Noviello.Entra nella massima assise cittadina anchedi Città del Sole, che prende il posto della neo-assessora Natalie Marzella e che giocherà di squadra con Nicola Giangregorio. Resta da assegnare ufficialmente la casella di presidente dell'assemblea, ruolo che dovrebbe andare aLa conferma arriverà di rito alla prima seduta.Dopo gli scossoni nella minoranza dei giorni scorsi ed il varo del nuovo esecutivo giovinazzese, vi proponiamo quindi lo schema completo dei nomi di coloro i quali siederanno in Consiglio comunale.Sindaco: Michele Sollecito.Assessori: Gaetano Depalo (vicesindaco), Cristina Piscitelli, Alfonso Arbore, Vincenza Serrone e Natalie Marzella.Deleghe consiliari: Annamaria Sollecito Istruttoria, Studio e Ricerca Istruttoria, Studio e Ricerca su adozione e approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG).Daniela Sala e Antonella Marzella (Forza Giovinazzo)Francesco Cervone (Noi per Giovinazzo)Nicola Giangregorio e Michele Giuliano Fiorentino (Città del Sole)Nicola Turturro (Con Michele Sollecito)Annamaria Sollecito e Antonella Carlucci (SMS - Sollecito Michele Sindaco)Francesco Noviello e Angelo Sciancalepore (Sud al Centro)Maria Rosaria Pugliese (candidata sindaca)Sabrina Mastroviti (PrimaVera Alternativa)Davide Digiaro (X Daniele de Gennaro Sindaco)Nando Depalo (Sinistra Italiana)Giovanni Camporeale (Partito Democratico)