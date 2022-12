I furti di auto tornano in crescita. Ecco i consigli dei Carabinieri

Cosa fare? Ecco i consigli:

Per prima cosa occorre essere sempre vigili, occorre adottare accortezza e prudenza e seguire alcuni accorgimenti generali, non dimenticando di dotarsi di un buon antifurto. In generale, il ladro agisce quasi sempre avendo poco tempo a disposizione e pertanto privilegia un veicolo sul quale occorre lavorare meno; Non lasciare l'auto accesa e con le chiavi. Molti furti d'auto, infatti, avvengono per distrazione degli automobilisti, mai dei ladri; Anche in caso di brevissime soste non lasciare mai le chiavi nel quadro, spegnere sempre il motore ed assicurarsi che i vetri, le portiere ed il bagagliaio siano chiusi; Evitare di lasciare aperti i finestrini o il tettuccio dell'auto. Ai ladri basta un attimo per portare via l'autovettura; Evitare di lasciare l'auto di notte in parcheggi isolati o incustoditi, prediligendo sempre parcheggi dotati di sistemi di videosorveglianza; Evitare di poggiare le chiavi dell'auto sui tavolini di bar, ristoranti e locali pubblici dove hai deciso di intrattenerti. Potresti non trovarle più ed agevolarne la duplicazione; Proteggete le chiavi e il telecomando il più possibile attraverso custodie che possano impedire di captare i segali radio, cosi come avviene per le carte di credito di ultima generazione; Prestare particolare attenzione in caso di lievi tamponamenti quale modalità usata da molti ladri per sottrarre l'autovettura; Dotare il veicoli di un sistema di antifurto meccanico, satellitare o elettronico può ritardare e comunque rendere difficile il lavoro del ladro; Prestare attenzione in fase di parcheggio specie in un centro commerciale o presso una stazione si servizio o altro luogo affollato, verificando l'attivazione della chiusura centralizzata anche con il controllo manuale.

I topi d'auto? Sempre più high-tech. Ormai bastano appena 30 secondi, in media, per rubare un'auto (mezzi rubati e poi ridotti ai minimi termini per farne pezzi ed alimentare così il redditizio mercato della vendita dei ricambi, nda) e il fenomeno, anche a, come in tutta l'area metropolitana, è in continua crescita.A dare la caccia ai banditi, in azione a bordo di un', ci sono lae i. «Tra i ladri - rivelano fonti investigative - annoveriamo oggi sicuramente soggetti molto più preparati rispetto al passato, ovvero non dobbiamo più pensare di poter incardinare il ladro nella figura anacronistica del soggetto poco colto e non formato che pone in essere un furto vestito di nero, indossando i guanti e cercando di rompere tutto e scappare nel più breve tempo possibile».Ad oggi, quindi, «i ladri moderni potrebbero sembrare in realtà più dei veri e propri tecnici informatici con peculiari formazioni, e potremmo eliminare dalla nostra immaginazione la figura passata». Ma da dove arrivano questi ladri? Bande simili, specializzate, provengono spesso dalla sesta provincia, ma anche dal sud-foggiano, grazie a contatti con. E una delle piste è che sia così anche in questo caso, come già scoperto durante altre indagini passate.I banditi mirano in particolar modo a suv e crossover, evidentemente più profittevoli al momento dello smercio di parti usate. Gli stratagemmi usati sono molti e anche tecnologici, «per esempio - spiegano i siti web del settore - l'uso di una chiave con la quale forzare la portiera e accedere alle informazioni del transponder così; oppure col: il ladro d'auto in tal modo non forza la portiera, ma deve solo captare il segnale della chiave elettrica».I "nuovi" ladri, dunque, utilizzano sempre più congegni (ad esempio jammer, skniffer, laser scanner e key programmer).in grado di captare il segnale di apertura delle portiere, sbloccare la vettura e avviarla. Le auto vengono nascoste e cannibalizzate. Un fenomeno che vede coinvolte organizzazioni al cui interno opera unadedita al furto, lache seziona le auto e unain grado di ripulire i pezzi fra i demolitori compiacenti.I ladri sono scaltri e senza scrupoli, ma non solo. Si dimostrano (secondo le dichiarazioni delle vittime e le immagini delle telecamere) veri professionisti del furto lampo d'auto. In realtà sorprenderli è sempre molto difficile. Anche perché per ogni arresto - in flagranza o meno - c'è sempre qualcunoIn qualunque caso ricordate che il numero unico per le emergenze è il