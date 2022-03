Guasto a Santo Spirito: rallentamenti nel traffico ferroviario da e per Giovinazzo

È stato necessario un intervento dei tecnici per riparare un guasto ad un passaggio a livello dello scalo barese di Santo Spirito, a pochi chilometri da Giovinazzo. Il traffico ferroviario è andato in tilt questo pomeriggio, 15 marzo, intorno alle 17.35, con ritardi accumulatisi da e per Bari Centrale vicini ai 70 minuti. Enormi i disagi anche per i pendolari giovinazzesi, di rientro dal lavoro e che si stavano recando nel capoluogo.Questi i treni direttamente coinvolti:• FR 8807 Milano Centrale (11:05) - Taranto (19:46)• RV 4355 San Severo (16:11) - Bari Centrale (17:55)• RV 4348 Bari Centrale (17:35) - San Severo (19:16)• RV 4354 Bari Centrale (18:05) - Foggia (19:28)• R 23546 Fasano (16:40) - Barletta (18:49)• R 23555 Barletta (16:57) - Fasano (18:50)• R 23568 Fasano (17:10) - Barletta (19:00)• R 23557 Barletta (17:27) - Fasano (19:20)• R 23559 Barletta (17:57) - Bari Centrale (18:48)L'intervento dei tecnici, secondo quanto riportato dal sito di Trenitalia, è terminato alle 18.50 ed il traffico ferroviario sta riprendendo lentamente. Ritardi a destinazione in media di 40 minuti, con precedenza ai treni a lunga percorrenza.